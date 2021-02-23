Відома українська актриса Ольга Сумська вразила зовнішністю

54-річна зірка велику увагу приділяє догляду за собою, тому не дивно, що її зовнішності можуть позаздрити і молодші жінки. Водночас дехто закидає, що актриса маскує справжню зовнішність спеціальними фільтрами.

Однак, привабливій актрисі нема чого приховувати, тому Сумська вирішила показати своє обличчя крупним планом, не тільки без жодних фільтрів, а й без косметики. Кадри акторка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм, пише Politeka.net.

Сумська записала сторіс під час поїздки до Сум, де має відбутися вистава «Майстер і Маргарита» за її участю.

«Часто дуже отримую повідомлення, щоб я робила сторіс без фільтрів. Ось, без фільтрів і без макіяжу. Друзі, ви можете все роздивитися. Ну, звісно, з фільтрами краще. Зараз, яка є», - звернулася зірка до фоловерів.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська багато уваги приділяє домашньому догляду за собою. За словами зірки, в домашніх умовах можна зробити ліфтинг, і маски з білком і жовтком, і обгортання.

Зірка робить маски з домашньої сметани, яку потрібно наносити шарами. Так, слід залишити маску на 20 хвилин, а після змити теплою водою, і шкіра в результаті - як у немовляти.

А для волосся Ольга використовує маску з гірчиці і меду, залишаючи її на 40 хвилин, після чого змиває шампунем.

Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.

Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим образом.

Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються.