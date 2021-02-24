Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала себе в ніжному образі
Красуня похвалилася фігурою і проведенням часу, передає Politeka.net. 35-річна Саліванчук постала у легкій шовковій сукні бузкового кольору, на яку одягла прозору довгу сорочку.
Акуратна зачіска, макіяж з тінями в тон вбрання, і красивий манікюр стали відмінним завершенням до образу.
В руках Анна тримала келих з червоним вином.
"І все змінюється в одну мить…
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Ми залишаємо минуле позаду і на шаленій швидкості мчимо в невідомість — наше майбутнє. Ми їдемо якнайдалі в спробі знайти себе.
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Проблеми починаються тоді, коли ми не хочемо змін і чіпляємося за старі звички, але якщо ми чіпляємося за минуле так сильно — майбутнє може і не наступити...",- написала артистка.
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"А якщо ваше минуле вплине на майбутнє?", "Люблю тебе", "Красунечка! Талановита актриса!", "Вас так не вистачає в новому сезоні під Полтавою", " Красуня❤️❤️❤️", " і це правда. Треба жити майбутнім. А все краще тільки попереду !!! ❤ ️ ", "Ти прекрасна ❤️", " Вас так не вистачає в одного разу під Полтавою 😢😢😢 "," 👍👍👍🥰гарні і правильні сказані слова.😍 дякую! ","Любимка", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анна Саліванчук стала знаменитою після фільму «Три сестри». Багато глядачів пам'ятають її ролі і в інших стрічках: "Повернення Мухтара","Свати", "Віра, Надія, Любов".
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