Переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова похвалилася великим животом
Герой шоу "Холостяк", радіоведучий Микита Добринін, був підкорений Дашею, проте не з перших днів їхнього знайомства, пише Politeka.net. Спочатку "холостяк" думав, що Даша не щира з ним, але все ж залишив на шоу. Пізніше чоловік закохався в красуню.
Пара стала будувати відносини за рамками шоу. Обидва одружилися, а також зараз чекають дитину.
Пара активно ділиться новинами й фотографіями про вагітність.
В одному з останніх постів Дарина показала живіт, позуючи в купальнику. Красуня позувала близько до камери, гладила округлу частину тіла і посміхалася.
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"Дві задоволених людини🤍 P. s. прості фото на телефон ще актуальні?☺ ️ ",- написала Даша.
За три години пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів:
"Пузіко росте не по днях, а по годинах🥰", " Класні справжні фото на телефон а не награні 😍де купували купальник ?", "Сонечка улюблені!", "Аж самій захотілося, знову 🤰", "Дарина, ви прекрасні", " прості фото наймиліші😍 😍 😍"," щаслива ❤️", "❤️❤️❤️😇😇😇😇Пузикожитель", " щаслива😍❤️"," чарівні дві людини😍", " Даша, ви красуня! Вагітність вам личить 😍 😍 😍", " прості фото з життя найкраще!", "Ти наш карапузик)))))", "чому це так мило", "які ви Класні", "ви вогонь 🔥", "як добре 😍 завжди говорила, що вагітність робить жінку ще красивішою 😍 😍 вам дуже личить цей стан ❤️".
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