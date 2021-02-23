Переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова похвалилася великим животом

Герой шоу "Холостяк", радіоведучий Микита Добринін, був підкорений Дашею, проте не з перших днів їхнього знайомства, пише Politeka.net. Спочатку "холостяк" думав, що Даша не щира з ним, але все ж залишив на шоу. Пізніше чоловік закохався в красуню.

Пара стала будувати відносини за рамками шоу. Обидва одружилися, а також зараз чекають дитину.

Пара активно ділиться новинами й фотографіями про вагітність.

В одному з останніх постів Дарина показала живіт, позуючи в купальнику. Красуня позувала близько до камери, гладила округлу частину тіла і посміхалася.

"Дві задоволених людини🤍 P. s. прості фото на телефон ще актуальні?☺ ️ ",- написала Даша.

За три години пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів:

"Пузіко росте не по днях, а по годинах🥰", " Класні справжні фото на телефон а не награні 😍де купували купальник ?", "Сонечка улюблені!", "Аж самій захотілося, знову 🤰", "Дарина, ви прекрасні", " прості фото наймиліші😍 😍 😍"," щаслива ❤️", "❤️❤️❤️😇😇😇😇Пузикожитель", " щаслива😍❤️"," чарівні дві людини😍", " Даша, ви красуня! Вагітність вам личить 😍 😍 😍", " прості фото з життя найкраще!", "Ти наш карапузик)))))", "чому це так мило", "які ви Класні", "ви вогонь 🔥", "як добре 😍 завжди говорила, що вагітність робить жінку ще красивішою 😍 😍 вам дуже личить цей стан ❤️".

Нагадавши, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вперше показала животик, не стримавши емоцій: "нарешті...".

Як повідомляла Politeka, скандалом обернувся фінал "Холостяка", такого ще не було: "всі учасниці відмовилися...".

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина потрясла кадрами весільної подорожі з Еллертом: "я не проти...".