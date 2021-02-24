Українська співачка Настя Каменських поділилася особистими кадрами, зробленими вдома після зйомок кліпу

Популярна артистка кілька тижнів тому заявила, що займається зйомками кліпу і працює над чимось новим і інтригуючим. Також зірка не стала приховувати, що частина її перетворення дуже їй заважала, особливо-величезні нарощені нігті, які довелося терпіти кілька днів поспіль.

Цього разу в розділі Сторі вона показала, як виглядає вдома, після всіх сумбурних зйомок і як має намір провести час. Поспішивши додому, зірка показала справжню себе. Без макіяжу, прикрас і яскравих нарядів. До слова, зірка все частіше з'являється перед камерами без модних нарядів і перетворень.

Поїдаючи полуницю зі сметаною Настя розповіла, що не пам'ятає, коли в останній раз дозволяла собі щось подібне. Також вона розповіла, що наїлася шоколаду і планує весь день відлежуватися бо "існує сьогодні тільки в горизонтальному положенні".

"Вчора був просто приголомшливий і незабутній день. Ми знімали кліп більше 24 годин нон-стоп! Я дуже втомилася і сьогодні відходжу😅 😂 але вся та краса, яку ми створили для вас, цього коштувала! Бачила деякі відзняті кадри і це просто ☺ дуже чекаю, коли все буде готово і я зможу з вами всім поділитися!",- прокоментувала за день до цього Каменських.

Також Настя вирішила показати ідеальний і затишний Ранок з домашньою улюбленицею-собачкою Мімі, яка є єдиною твариною в сім'ї Потапа і Каменських. Зірка позувала у вільній бірюзовій кофті, а її улюблениця сиділа у неї на руках, поклавши лапки на господиню.

"Настя, вже пора Максика тримати на руках, а не Мімі, чого тобі і бажаю; красиві❤; Я так вами пишаюся😍; Красотулька😍; спасибі, взаємно🤗 🤗 🤗; дві крали!❤ ; Які ви прекрасні😍; 🙌стрижка вогонь, звичайно😂 😄; прям Близнюки; можна без собаки🐕?",- відповіли користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настя Каменських з Потапом влаштували дикі "покатушки" на льодянках: "Мама з собачкою-це щось».

Раніше портал Pоliteka писав, як розфуфирений Потап видав українцям нову порцію моралей.

Також на Pоliteka ми розповідали, що Каменських з новою зачіскою і в розтягнутому спортивному костюмі здивувала іміджем.