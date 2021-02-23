Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, прогулялася на відпочинку з болкалом вина
Мама двох дітей вміє зберегти фігуру навіть під час відпустки. Після того, як Амбросіо взялася за схуднення після других пологів, вона дуже ретельно стежить за собою і не дає розслабитися собі і на відпочинку. Шанувальники нещодавно поділилися кількома яскравими фото з Алессандрою.
Як видно, модель виглядає відпочила, задоволеною і цілком щасливою. Вона підкреслила привабливість форм завдяки гірчичному бікіні, а розпущене волосся підняла рукою, позуючи для камери.
"Я люблю плавати і грати у волейбол, на пляжі або в басейні. Люблю стрибати у воду і пірнати — це мої ліки від стресу. Я ходжу в групу для занять пілатесом і на йогу. Не дуже люблю займатися одна", - розповідала раніше модель про секрети краси.
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Як видно, вона дуже турбується про себе і бажає тримати фігуру в тонусі.
Тобто, в ті рідкісні випадки, коли у Алессандри немає можливості відвідати тренажерний зал, вона замінює заняття грою у волейбол, прогулянкою і плаванням. На пляжі зірка, як видно, вражає фігурою досить швидко, а Бірюзовий купальник вдало їй в цьому допоміг.
"Дитя острова ☀; сумую за тобою ❤️; наверх❤️; ви така добра і щира Алессандра, спасибі, що завжди поширюєте щастя !! 🤗 ❤ ️ 😘 ; Кращий десерт; я теж здивована! Хороша леді; Вау, ти добре виглядаєш😍; чудово🧿 🔥 💣; чудово🔥; розкішна, пурхай, як метелик».
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