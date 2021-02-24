Популярна співачка Злата Огневич влаштувала пікантну фотосесію після презентації нового кліпу

Злата намагається активно вести свій Instagram, тому показує різні стильні образи на нових фото. Після презентації кліпу дівчина також взяла участь в модній зйомці, під час якої захопила фігурою, а також довгими ногами в лакових ботфортах.

У підписі співачка вирішила підняти тему перших побачень і стилю одягу, якого варто було б дотримуватися.

"Як потрібно одягатися на побачення? 😎 Хоча, я ходжу на них рідко, але мене завжди мучить дане питання ))

Сексуально чи скромно? Бути в тренді або просто жіночною..... А головне - бути краще, ніж ти є насправді або максимально природною? ( До речі, якщо розумію, що справа зайшла в глухий кут, я починаю вести себе досить кринжово, щоб хлопець навіть і не подумав зустрітися знову☺️) загалом, задачка ще та )) єдине, що врятує в будь - якій ситуації - це впевненість в собі,» - зробила висновок Злата.

Фанати відповіли відразу:

"Треба бути собою; як наживку кидаєте, таку рибку і ловите; все залежить від того до кого ти йдеш і плани по відношенню до нього; жіночно; чарівна🔥; Сонечко😍 🥰 😊; оч.Sexy🔥; Красуня👏 😍; та чого вже там, можна і без сукні йти!😉 ; Думаю треба одягнутися жіночно, підкреслити свої достоїнства, у кого які на вибір; впевнена в собі, жіночна, і максимально природна..».

До цього популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно презентувала новий альбом "Богиня" і представила пісню польською мовою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram.

У підписі до публікації артистка залишила милий вірш українською мовою. А фанати кинулися активно обговорювати публікацію Злати, засинаючи її компліментами і захопленими коментарями.

Нагадавши, Біда наздогнала Злату Огневич прямо під час зйомок, співачка розкрила деталі: "очі залили кислотою".

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