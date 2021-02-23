Відома модель і актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, підкорила образом в шубі

Модель часто радує шанувальників своїми стильними образами й наривається на масу компліментів, пише Politeka.net.

Цього разу зірка розмістила знімок, на якому постала в шубі. Красуня просто притягувала погляд.

Від шуби було видно лише хутряний воріт, який красиво виглядав біля обличчя знаменитості.

Красуня прибрала волосся назад. Її красиву зовнішність підкреслив макіяж - чорна підводка по внутрішньому повіку і блиск на губах.

Модель дивилася в дзеркало, підійшовши до нього близько. Вона піднесла свічки, мабуть, щоб краще себе розглянути.

За дві години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Сильне фото👏 🔥", "чудова", " приємного дня🔥"," класна"," вражаюче фото", " ти (офіційно) молодієш!", "Блискуча", "Прекрасна", "Вау, приголомшливе фото 😊", "Епічна ❤️❤️", "Дуже красива", "Ні одна актриса не зрівняється з нашою Ольгою", "Люблю", "Я хочу, щоб було більше радості І печалі менше на обличчі посмішка Дарує нам багато ласк І діаманта камінь на кільці🌹🌹🌹❤💕💋", "Взагалі на себе не схожа😊", "Це фото в готичному стилі", "Фантастична леді", "кожен раз, коли вона виходить у світ, вона засліплює, вона унікальна... чарівна ♥ ️😍 🌷", "чому так хороша?",- написали користувачі мережі.

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