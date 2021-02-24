Співачка Ані Лорак показала фото зі своїм захисником

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала кадр у своєму мікроблозі в Instagram

Лорак похвалилася своїм улюбленцем-собачкою на прізвисько Тоша.

До знімка співачка додала сердечко і написала: «Мій захисник».

Песик просто розчулює своїм виглядом, нагадуючи плюшеву іграшку.

Також в кадр потрапила нога Лорак з акуратним педикюром.

Зазначимо, про поповнення в родині Лорак повідомила на початку цього року. Тепер разом із зіркою і її дочкою Софією живе чотириногий-кошлатий щеня породи мальтіпу. Вихованець також став регулярним гостем сторінки Лорак в "Instagram".

Ім'я чотириногому другу вибрала дочка Лорак-Софія.

Собачки породи мальтіпу володіють чарівним зовнішнім виглядом і завзятим характером. І фото, які показує співачка, тільки підтверджує цей факт.

Мальтіпу - це помісь мальтійської болонки і той-пуделя. Вони гіпоалергенні і, що важливо, не линяють. Правда, і догляд за ними повинен бути відповідний: мальтипу їдять корм преміум-класу (заводчики навіть рекомендують купувати його в Європі), мити спеціальним шампунем, відповідним кольором собаки і регулярно відвідувати грумера.

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