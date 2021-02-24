Дружина хореографа Влада Ями з шоу "Танці з зірками" Ліліана справила враження соковитими кадрами
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала свої завидні форми та фантастичні пейзажі навколо.
Як відомо, Влад разом з дружиною і сином зараз знаходяться в Майамі, США, звідки частенько викладають кадри в соцмережах, ділячись принадами відпочинку з публікою.
Так, дружина хореографа позувала біля води на величезних валунах. Дівчина була в червоному бікіні. На одному з кадрів Ліліана похвалилася засмаглим декольте, змусивши публіку тремтіти ідеальною картинкою.
Дівчина приголомшила дивовижною природою, яка її оточувала в той момент. Вона окремо зняла всю цю пишність.
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"Відчуйте атмосферу...", - підписала вона кадри.
Примітно, що в тому місці, де Ліліана позувала в бікіні, був помічений мимовільний "свідок". Дружина хореографа побачила на каменях краба, приділивши йому трохи свого часу.
До цього сімейство занурилося в світ дикої природи, відвідавши місцевий зоопарк. Ліліана разом з сином Леоном погодували жирафів і рибок у ставку. Дружина хореографа спокусила витонченою фігуркою в обтягуючому топі та шортах.
Раніше ми розповідали, Ліліана відзначила в Майамі свій день народження. Яма в той день опублікував зворушливий пост в Instagram, показавши дружину в шкіряному топі-корсеті й вузькій спідниці.
"🎉Не пам'ятаю, скільки там тобі сьогодні, але для мене Ти - наймолодша, красива, ніжна, мудра і кохана! Ти - мій подарунок у цьому житті", - підписав фото щасливий хореограф.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав свої "нічні справи", блиснувши м'язами.
Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила" дарами природи": "Аж дзвенять".
Також Politeka писала, що втомлений від розваг Влад Яма віддався медитації на березі океану: "захоплює дух".