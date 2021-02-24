Дружина хореографа Влада Ями з шоу "Танці з зірками" Ліліана справила враження соковитими кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала свої завидні форми та фантастичні пейзажі навколо.

Як відомо, Влад разом з дружиною і сином зараз знаходяться в Майамі, США, звідки частенько викладають кадри в соцмережах, ділячись принадами відпочинку з публікою.

Так, дружина хореографа позувала біля води на величезних валунах. Дівчина була в червоному бікіні. На одному з кадрів Ліліана похвалилася засмаглим декольте, змусивши публіку тремтіти ідеальною картинкою.

Дівчина приголомшила дивовижною природою, яка її оточувала в той момент. Вона окремо зняла всю цю пишність.

"Відчуйте атмосферу...", - підписала вона кадри.

Примітно, що в тому місці, де Ліліана позувала в бікіні, був помічений мимовільний "свідок". Дружина хореографа побачила на каменях краба, приділивши йому трохи свого часу.

До цього сімейство занурилося в світ дикої природи, відвідавши місцевий зоопарк. Ліліана разом з сином Леоном погодували жирафів і рибок у ставку. Дружина хореографа спокусила витонченою фігуркою в обтягуючому топі та шортах.

Раніше ми розповідали, Ліліана відзначила в Майамі свій день народження. Яма в той день опублікував зворушливий пост в Instagram, показавши дружину в шкіряному топі-корсеті й вузькій спідниці.

"🎉Не пам'ятаю, скільки там тобі сьогодні, але для мене Ти - наймолодша, красива, ніжна, мудра і кохана! Ти - мій подарунок у цьому житті", - підписав фото щасливий хореограф.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав свої "нічні справи", блиснувши м'язами.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила" дарами природи": "Аж дзвенять".

Також Politeka писала, що втомлений від розваг Влад Яма віддався медитації на березі океану: "захоплює дух".