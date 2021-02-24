Тіна Кароль показала, з ким провела ранкове тренування - повз такої принади неможливо пройти

Як передає Politekа.net, 36-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям в спортзалі.

Цього разу Тіна не стала показувати, як займається, зате зняла втіхи з несподіваним гостем.

Артистка позувала в обтягуючій майці та лосинах, з мінімумом косметики і зібраним назад волоссям. Спочатку дівчина побажала всім "всього прекрасного", вказавши час зйомки - 7.26 ранку, а потім, відкинувши скакалку, віддалася забавам зі своєю смугастою кішечкою, яка заглянула в спортзал.

Тіна сіла на підлогу й низько-низько нахилилася до пухнастої красуні, щоб вона могла торкнутися своєю мордою її обличчя. Кішка тут же зметикувала, що її тут "люблять", а тому поспішила приголубитися до артистки - так ніжно, аж до мурашок.

Судячи з посмішки, Кароль залишилася дуже задоволеною спілкуванням з кішечкою.

Раніше ми розповідали, співачка викликала фурор образом фатальної красуні в чорній сукні з божевільними вирізами. Незвичайний крій її вбрання відразу кидається в очі. Пікантною "родзинкою" стала майже повністю відкрита одна ніжка, яку та без докорів сумління виставляла напоказ у всій красі.

"Я хотіла написати гарний коментар, але у мене пропали всі слова", "гасіть", "Ну краса", "пожежа", "найпрекрасніша", "Спасибі, я розтанула", "худенька", "вогонь, треба гасити", "це чергова пожежа", "Дівчина ви що робите з нами то???? Аааа? Скандал так скандал", - відреагували користувачі.

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