Онука Народного артиста України та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик елегантно позувала фотографу

Як повідомляє Politeka.net, внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса 40-річна Анна Сафрончик багато років тому емігрувала до Італії де побудувала успішну кар'єру актриси і моделі. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими публікаціями про своє життя. Так, нещодавно зіркова красуня показала в мікроблозі милий кадр, на якому позує в чарівному образі.

Як видно, Анна відображена в темній кімнаті, вона елегантно позує фотографу. Перед камерою модель з'явилася в ошатному білосніжному піджаку з чорним коміром, який підкреслив витончене декольте і шию. Волосся красуні зачесане в об'ємну укладку, а на її обличчі легкий макіяж і сліпуча посмішка, яка захопила всіх її шанувальників.

У підписі до фотографії Сафрончик загадково написала: "Просто посміхнися". Фанати в захваті від нового фото Анни, її засипають компліментами в коментарях до публікації, захоплюючись її дивовижною природною красою. "Жінці просто потрібно поглянути, щоб сказати, що вона хоче", "Красива", "Що за посмішка", "Ти прекрасна", "Така мила", - пишуть в коментарях до знімка моделі.

Нагадаємо, онука Чапкіса з "Танців з зірками" в зухвалому міні заткнула за пояс 20-річних красунь: "Ти як вино"

Як повідомляла Politeka, Красуня-онука Чапкіса з "Танців з зірками" блиснула своїм доглянутим" багатством": "Без цього не можу..."

Також Politeka писала, онука Чапкіса з "Танців з зірками" виросла і стала спекотною красунею, що про неї відомо: "Фантастика"