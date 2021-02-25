Відома модель Кайлі Дженнер влаштувала зухвалу зйомку на вулиці в напівпрозорому костюмі без нижньої білизни

Кайлі любить проводити експерименти з образами і нерідко змінює стиль до невпізнання заради слави. Наприклад, дівчина постійно носить різні перуки, фарбує волосся в усі кольори веселки і нарощує локони після того, як повністю зістригла їх.

Зараз молода модель і підприємниця вирішила влаштувати зйомку на вулиці. Дженнер приміряла костюм кольору металік з акуратними аксесуарами і завершила «лук» дня просто зачіскою і яскравим макіяжем з акцентом на пухкі губи.

Напівпрозора тканина костюма на бюсті дівчини, яка не стала надягати ліфчик, не змогла повністю прикрити її форми, що додало якоїсь зухвалості образу Кайлі. Сама вона також акцентувала увагу на плоскому животі і талії.

"менше означає Більше 🤍; Малятко кинула бомбу; не можна не здивуватися, коли бачиш це 🙌; картинка, жінка картинка створена ідеально; це підходить 🔥; думаю, я прямо зараз чоловіки божеволіють; Омгг так жарко; повернути все», - відповіли фанати.

Як видно, молода модель і безнесменша спокійно підкорює публіку своїми образами в Instagram, навіть досить пікантними. Нещодавно в розділі Сторі дівчина поділилася кількома короткими відео, на яких позувала в білизні і засвітила плоский живіт з пишними формами.

У чорній білизні модель позувала перед дзеркалом, всіляко крутячись і показуючи підтягнуту фігуру, дівчина була в повній "бойовій" готовності-зірка фактично ніколи не показує себе без макіяжу.

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