Відома модель Леоніла Гузь показала себе в неймовірному образі

На фото Леоніла позує в чорному міні-ТОПі. Красуня знімала себе на телефон, показавшись перед дзеркалом у ванній. Ззаду можна побачити сушарку для речей, яка була порожня. Гузь залишила волосся розпущеним, а дивилася в телефон, Поки себе знімала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", " Фото-фейк. Чому на сушінні ззаду немає рушники або трусів", "Гарного дня, Привіт"," спокусливі волосся"," красива"," Доброго ранку, дитинко"," Ля, яка"," шалено красива", " ну все. Ось я і закоханий", "що за телефон", "а спати коли", "подивися свій директ, я написав тобі повідомлення".

Нагадаємо, модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, викликала фурор неймовірно зухвалою зйомкою.

Дівчина була одягнена в прозорі чорні колготки, під якими виднілися стрінги. Зірка дефілювала в темному приміщенні. На її ніжках красувалися червоні туфлі на підборах. Показували дівчину і спереду. Вона позувала в червоній сукні з неймовірно яскравим макіяжем, який знатно зістарив її.

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