Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу", показала себе і задала питання

На фото Нікітіна позує в коротеньких шортиках, топі і шкарпетках. Зірка сіла на коліна і розставила ніжки, показуючи в кращому вигляді сідниці. Красуня доповнила образ кісками, а волосся зібрала в хвіст, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Окремий організм, дівчата, хто вміє?",- написала Нікітіна під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Жінка, це дуже гаряче", "красива", "гаряча штучка", "у мене захват від сильних жінок", "здивуйте свою справжню зовнішність на всі 100% унікальною природною неймовірною красою", "ти класна, Катюша", "Ой, що ти зі мною робиш своєю красою".

Ми писали, що актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", здивувала сміливим ракурсом.

Так, Нікітіна, що захоплюється пол денсом (тобто танцями на жердині), вирішила потішити публіку акробатичним трюком. Дівчина, будучи в топі, вузьких шортиках і черевиках на масивному каблуці, склалася попоплам, повернувшись до камери задом.

Нагадаємо, розкішна блондинка з "Кварталу 95" показала свою жіночу силу в короткому топі

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