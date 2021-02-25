Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк", телеведучий і бізнесмен Микита Добринін, розповів про неприємний інцидент, що стався у відпустці

Відправившись з вагітною дружиною на відпочинок закордон, Микита вирішив розповісти про операцію, яку йому довелося зробити через необережність під час заняття серфінгом. Як виявилося Микита також, як і багато інших зірок, став жертвою морських їжаків і проколов собі ногу.

"Сталася тоді неприємна історія. Я подорожував по Шрі-Ланці і вирішив зайнятися серфінгом. Катався, став на такого ось їжака і довелося в підсумку дробити і розрізати п'яту, щоб дістати ці голки... було дуже неприємно і від дуже боляче», - згадує Микита, показуючи морських їжаків на березі.

Зазначимо, небезпека морського їжака двояка. Отрута, яка впорскується в тканини, не здатна вбити людину, проте вона може спровокувати анафілактичний шок, через який люди часто непритомніють прямо на березі.

Якщо ж голки не дістати, то є шанс отримати загноєння рани, різкий біль і сам процес обернеться дуже погано через несвоєчасно наданої допомоги.

До цього чоловік розповів про своє дитинство, незвичайну сім'ю і проблеми, через які, вже в дорослому віці, йому довелося працювати з психологом. За словами Добриніна, його сім'я має довгу і цікаву історію-прадідусь і прапрадід ведучого були священиками.

Микита зізнався, що в юному віці йому часто доводилося приховувати свої хвилювання і емоції, мовляв, не по-чоловічому це.

"Ти впав, вдарив коліно, і ти розумієш, що зараз тобі хочеться кричати і плакати. Але в твоїй голові звучить фраза:»так, хлопці не плачуть". Ніхто не побачить, що ти плачеш, але ти цього собі дозволити не можеш. І я зривався, кричав, ламав іграшки, предмети. Просто тому, що накопичувалися емоції, і я не міг їх показати", - поділився Добринін.

Нагадавши, "Холостяк" Добринін несподівано залишає Україну разом з вагітною дружиною: "не можу дочекатися".

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