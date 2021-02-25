Відома модель Ніколь Потуральски, якій приписували роман з Бредом Піттом, зробила чергове спокусливе селфі
Зірка похвалилася стрункою фігурою в короткому чорному топі, пише Politeka.net. До слова, модель часто робить спекотні селфі, підкорюючи красою.
Цього разу зірка навела камеру на дзеркало, присівши на підлогу.
Ніколь була в короткому чорному топі, який нагадував ліфчик. Тканина зібралася невеликою гармошкою, тримаючись на тонких бретельках.
Модель також одягла блакитні джинси на високій посадці, які чудово підкреслили тонку талію.
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Вирізи з боків з натягнутими ланцюжками надавали образу особливої пікантності.
Потуральськи розставила ніжки додавши образу відвертості. Вона закинула набік волосся і посміхнулася.
"О, щасливий день. Доброго ранку☺️", - підписала фото модель.
За дві години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік знаменитості багато приємного.
Раніше ми писали, що Ніколь Потуральськи народилася в Німеччині, в місті Бергкамен, 2 січня 1993 року. Красуня з дитинства мріяла стати моделлю, проте також в її серці займала місце наука, адже вона планувала стати біологом.
Тільки в 13 років батьки повезли дочку в паризький Діснейленд, де вона попалася на очі агенту. З того часу Потуральськи стала розвиватися в якості моделі і домоглася успіху.
Зараз обличчя красуні прикрашає гламурні журнали Marie Claire, Cosmopolitan і Harper's Bazaa.
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