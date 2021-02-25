Акторка Анна Саліванчук засвітила безсоромне декольте і поділилася казусом, який трапився з нею на сцені

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса театру і кіно Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божка, розповіла у своїх Instagram-сторіс про казус, який з нею трапився під час виступу. Так, за словами дівчини, вона вийшла на сцену під час вистави зі "стрілкою" на колготках.

У ролику, який Анна опублікувала в мережі, її можна побачити в карколомному образі. Перед камерою красуня з'явилася в бордовій сукні на тонких бретельках і з мереживними вставками, цей наряд відкрив приголомшливий вид на пружне декольте. Розкішне волосся актриси завиті і м'якими локонами спадають на плечі і спину, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж. Варто відзначити, що в глибині декольте Анни видно невелику чорну "антенку", яка насправді є крихітним мікрофоном, який їй потрібен під час виступу.

У своєму ролику Саліванчук "смикає" цей мікрофон і називає його "заманушкою". Також актриса поділилася неприємним казусом, який з нею трапився – довелося вийти на сцену в порваних колготках. "Найбільш незручне в акторки - це коли у неї рвуться колготки прямо перед виходом на сцену. Довелося виходити зі "стрілкою". Ну а що, я можу собі це дозволити", - заявила Саліванчук з посмішкою на обличчі. Схоже, дівчину ця ситуація зовсім не засмутила.

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