Телеведуча Леся Нікітюк розбурхала Мережу незвичайним образом і цікавим питанням

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове фото, на якому позувала в костюмі з латексу з розкішною зачіскою.

Так, Леся перебувала, судячи з усього, в гримерці, роблячи селфі навпроти дзеркала. На телеведучій був корсет, штани на гумці й курточка, яку та приспустила на плечі заради фото, - все синього відтінку з металевим відливом.

Нікітюк випрямила локони, прикрасивши зачіску кількома тоненькими кісками.

"У мене дуже скромне питання і я пішла... В якій програмі я була в цьому образі? 👇👇👇",- запитала Леся в публіки.

Заінтриговані користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто припустив, що цей знімок Нікітюк якимось чином пов'язаний з проектом "Холостячка" (восени цього року повинен вийти другий сезон). І навіть якщо це не так, шанувальники покликали Лесю все ж взяти участь в цьому шоу - мовляв, тоді б дивилися із задоволенням.

"мамадарагая 🤩 😄"

"🎶Це Рок-Діва! 🔥"

"На відборі мужичків на майбутню "Холостячку" 🤣 🙏"

"Напевно "Ліпсінг батл", але хочеться щоб "Холостячка"

"Шоу самотнього холостяка з Богданом Бенюком?"

"Холостячка?😂" - "А чого, в шоу Холостячка поржали б від душі з Лесиного гумору. А то це шоу якесь тупе і сухе"

Раніше ми розповідали, Нікітюк приголомшила заспаним виглядом у білій майці-алкоголічці. Дівчина позувала в ліжку з закритими очима, прикривши частину обличчя рукою.

"Проспала...", - підписала фото Леся. Примітно, що встати з ліжка вона не встигла, а ось зробити селфі - будь ласка.

Нагадаємо, що безцеремонна Нікітюк в халаті показала свій "агрегат" для схуднення: "буду драїти сідниці...".

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