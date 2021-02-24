Телеведуча Леся Нікітюк розбурхала Мережу незвичайним образом і цікавим питанням
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове фото, на якому позувала в костюмі з латексу з розкішною зачіскою.
Так, Леся перебувала, судячи з усього, в гримерці, роблячи селфі навпроти дзеркала. На телеведучій був корсет, штани на гумці й курточка, яку та приспустила на плечі заради фото, - все синього відтінку з металевим відливом.
Нікітюк випрямила локони, прикрасивши зачіску кількома тоненькими кісками.
"У мене дуже скромне питання і я пішла... В якій програмі я була в цьому образі? 👇👇👇",- запитала Леся в публіки.
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Заінтриговані користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто припустив, що цей знімок Нікітюк якимось чином пов'язаний з проектом "Холостячка" (восени цього року повинен вийти другий сезон). І навіть якщо це не так, шанувальники покликали Лесю все ж взяти участь в цьому шоу - мовляв, тоді б дивилися із задоволенням.
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Раніше ми розповідали, Нікітюк приголомшила заспаним виглядом у білій майці-алкоголічці. Дівчина позувала в ліжку з закритими очима, прикривши частину обличчя рукою.
"Проспала...", - підписала фото Леся. Примітно, що встати з ліжка вона не встигла, а ось зробити селфі - будь ласка.
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