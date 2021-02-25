Відома модель Белла Хадід посвітила пружними сідницями

Струнка зірка при можливості демонструє ефектні форми будь то просто прогулянка, або вихід на червону доріжку, пише Politeka.net.

Користувачі мережі із захопленням діляться знімками із зіркою, які вважаються найяскравішими та сміливими. Цього разу користувачі мережі вирішили згадати образ Белли в прозорому комбінезоні.

Зірка була в мереживному комбінезоні. Тонка тканина обтягнула шикарні вигини зірки - красивий бюст, тонка талія й ідеальні сідниці.

Зверху мережива була сіточка з плоского бісеру. А ззаду можна помітити спокусливий виріз на спині майже до куприка.

Наряд ідеально підкреслював стрункі й довгі ніжки.

Красиві прикраси і яскравий манікюр завершили образ, як і легкий макіяж.

"Я вірю в перевагу Белли Хадід, я не можу забути цей день", - написали автори поста.

За 10 годин пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів, присвячених вихвалянню фігури знаменитості.

"Вогняна дівчина!", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.

Зазначимо, Белла Хадід для підтримки ідеальної фігури їсть білки, корисні жири й багато овочів, що не містять крохмалю.

Вуглеводи вживаються разом з білками і жирами адже таким чином, тіло буде використовувати вуглеводи в якості палива. Завдяки такій дієті, відчувається енергія і знизиться кількість споживаних калорій.

Хадід не відмовляє собі в корисних жирах, які містяться в лососі, авокадо і горіхах, адже вони позитивно позначаються на роботі мозку.

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