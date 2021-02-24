Відомий український співак Віктор Павлик, який зараз чекає появи на світ ще одного сина від своєї четвертої дружини, вразив одкровенням
55-річний артист відповів на питання про сімейне насильство в інтерв'ю для програми «Неймовірна правда про зірок».
Так, артиста запитали, чи бив він дружину.
"Бити не бив, але вбити вбив", - відповів він, блиснув своєрідним гумором, і розсміявся.
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Після чого артист вирішив внести якусь ясність.
«Жартувати. А ось скандали, сварки... можливо і було якесь рукоприкладство, але паралельно там, вона мене, я її, вдарили", - додав він.
Ведуча вирішила уточнити, чи не буває таких сварок у Віктора Павлика з його нинішньою 26-річною дружиною.
«З Катериною не буває, ще поки немає. Катерина ще молоденька, може стане старшою, так стане...", - відповів співак»
Зазначимо, фірмовим гумором Павлик блиснув і коли його запитали чи планує він одружитися вп'яте (26-річна Катерина Репяхова - четверта дружина співака).
«Планую. На племінниці Катерини. Класно? Жартую» - відповів співак.
Також вона розповів, що колись отримав цікаве пророцтво не тему свого сімейного життя.
"Пам'ятаю, жінка одна циганського походження сказала: "Ай, молодець, буде у тебе п'ять дружин", - пригадав співак.
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