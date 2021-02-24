Популярний український співак Віталій Козловський показав, як виглядав багато років тому

Артист почав свою творчу кар'єру після участі у шоу "Караоке на Майдані" у 2002 році, повідомляє Politeka.net.

У своєму недавньому пості в Instagram співак вирішив згадати минулі часи. Віталій опублікував відео, яке починається з архівного знімка, а закінчується - новим. (Щоб подивитися доскрольте до кінця сторінки)

За цей час можна помітити, як співак змінився, можна сказати, змужнів.

"У житті одна помилка - не біда,

Біда, коли все життя-помилка ...",- підписав кадри співак.

За дві години пост зібрав понад 4000 переглядів і багато коментарів.

"Гарнішаємо, Віталій Віталійович.) 😜 ", "Завжди любила тебе різним! І зараз люблю! ❤️ Бережи свою неймовірно глибоку душу! Вона - найважливіший скарб! ❤️ Дякую, що знаю Тебе❤️", " неймовірно гарний!) ", "Як же здорово спостерігати всі ці перевтілення і розуміти, що вже в цьому році буде #18роківразом😍", "Дядя Віталік вже)", "я пам'ятаю цього хлопчика, та пісні подобалися, але по-справжньому зачепив після пісні "Чому ти плачеш, мала..."☺ 😍і все💕 💕 💕", "красунчик такий", " згодна, з вами на всі 💯", "❤️❤️❤️так, Віталік, правильні слова !....❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍очманілі фото.Ти такий гарний🔥 🔥 🔥", " я пам'ятаю перші кроки...ні одну передачу не пропускала.... Тільки гарнішаємо, удачі☺❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, роздягнений Козловський вразив пікантним відео в спальні: "не кава бадьорить з ранку, ох, не кава...".

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