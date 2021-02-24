Телеведуча Ольга Фреймут видала чергову порцію моралей, чим розколола публіку на два табори

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши його лонгрідом, в якому розкрила кілька правил приємного й успішного спілкування.

Ольга постала в кадрі в чорній сукні зі "смачним" V-подібним вирізом і з посмішкою дивилася на глядача. Настільки легкий і ніжний образ, однак, на цьому закінчився, так як в підписі зірка була максимально сувора.

"Ось мій етикет: "Не тикайте" при розмові. Краще починати на "Ви". І ця формальність не є показником віку. На "Ви" прийнято звертатися навіть до дітей з 10 років", - Фреймут розкрила перший секрет.

Крім того, Ольга порадила, не закінчувати речення і слова за співрозмовником, а дати йому самостійно згадати забуте слово.

Також, на думку Фреймут, не варто відповідати на повідомлення словом "Ок". Якщо зараз немає часу дати більш розгорнуту відповідь, поверніться до листування пізніше.

"Звертайтеся до людини на ім'я через кожні 2-3 речення. Повторивши двічі, ми запам'ятаємо, як співрозмовника звуть. Звуки імені для нас приємні", - здивувала порадою Ольга, чим поставив у глухий кут багатьох користувачів.

Крім того, зірка закликала не називати малознайому, і навіть добре знайому людину, м'якими кличками тварин, явищами природи.

"Я - Оля, а не сонечко, мася, або бубочка. М'які звернення доречні хіба в діалозі мами і дитини, - заявила Фреймут і додала, - Не прибідняйтеся. Якщо ви знайомитеся з людиною, яка вище вас за соціальним статусом, спробуйте триматися на рівних".

Користувачі з жаром обговорили пост в коментарях. Варто відзначити, погодилися з Фреймут не всі.

"Дякую Вам, Оля. От якби в школі дітки викладали подібні уроки"

"Мене одну бісить, коли моє ім'я пишуть через кожні пару речень ???) Сама так ніколи не роблю"

"Ви хороший теоретик, але поганий практик. На жаль"

"мужчинчики" - коли і як застосовувати правильно?"

"Про "ок" погоджуюся. Сама себе зупиняю, коли так відписую людям"

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

Як повідомляла Politeka, Фреймут приголомшила правдою, як починався її роман з чоловіком-продюсером: "проїжджала повз офіс і...".