Українська балерина Катерина Кухар відверто розповіла про втрату дитини та повернення на сцену після цієї трагедії

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася подробицями особистої трагедії. Виявилося, що на восьмому місяці вагітності зірка втратила дочку, а після пережила розлучення з чоловіком. Про це Катя зізналася в інтерв'ю в програмі "Неймовірна правда про зірок".

За словами Кухар, після втрати дочки, її життя втратило всякий сенс, вона нічого не хотіла робити, а тим більше виступати. Однак, до життя артистку повернула її наставниця Елеонора Стебляк. Вона зателефонувала Катерині через місяць після трагедії і попросила повернутися до репетицій. Коли наступного дня балерина все ж знайшла в собі сили прийти, то занять не було, наставниця відвела її на кладовище.

У той час Елеонора запланувала підготувати постановку "Ромео і Джульєтта", в якій хотіла Кухар в ролі головної героїні. Наставниця привела балерину на могилу свого чоловіка – великого українського хореографа, артиста балету Анатолія Шекери. Він свого часу поставив цей спектакль і мріяв, щоб Катерина зіграла Джульєтту.

"Я кажу їй, Катю, ось зараз скажи Анатолію Федоровичу, що все буде в порядку, що ти будеш готуватися. А вона раптом каже: Анатолію Федоровичу, якщо ви зустрінете мою Алісу, ви їй допоможіть", - розповіла Елеонора Стебляк про той момент на кладовищі.

Артистка знайшла в собі силу після пережитої трагедії повернутися на сцену і цей спектакль "Ромео і Джульєтта" став доленосним для неї, адже після нього у неї почався новий етап у житті – роман з партнером по сцені Олександром Стояновим.

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