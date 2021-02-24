Серцеїд Макс Барських змусив армію фанатів тремтіти
Як передає Politeka.net, 30-річний артист опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких з'явився в костюмі та білій сорочці на весільній церемонії.
Виявляється, це одружилися його близькі друзі - Рита та Ігор. Барських був одним із запрошених гостей на їх розкішному весіллі.
"Сьогодні День Любові! 😍Красива історія @ritamaikova @paschenko_igor", - підписав артист фото.
У той же час у себе в "сторіз" Макс виклав більш цікаві кадри. За традицією, наречена кинула свій святковий букетик, який несподівано зловив саме Барських. Здивувалися всі, а найбільше, мабуть сам артист. Наречена підбігла до нього та обняла. Шкода, не чути, що вона йому прошепотіла на вухо в той момент.
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Користувачі з жаром обговорили побачене. Деякі вже встигли злякатися, що холостого красеня Барських, нарешті, "приборкали".
"Тридцятирічні почали обзаводитися сім'ями!!!❤️ Злагода та любов!!!"
"Вітаємо Риточку та Ігоря 😍"
"Яка ж Рита красуня😍"
"Макс, коли вже настане твій день кохання?❤️"
"Хотілося б, щоб і ти, Макс, задумався про свою сім'ю, як не як вже пора серйозно думати про це.❤️"
"Макс букет💐 нареченої спійманий вами!!!😊👍💘"
"найкрасивіші історії кохання тільки в твоїх піснях, Макс 😍"
"Я вже налякалася, що ти одружився🙈"
"Ти то коли ?) "- "риторичне питання... адже, він одружений на улюбленій професії😊"
Нагадаємо, нещодавно Барських відповів на запитання, чому й досі самотній.
"Всі хочуть бути з відомою людиною, але мало хто готовий бути зі мною, з таким, як є... Стає складніше знаходити дивовижних людей. Просто ти доходиш до певного рівня, навіть ментального, і тобі хочеться, щоб людина була, як мінімум, з тобою на одному рівні мислення", - ділився артист.
Нагадаємо, що подружка Макса Барських розкрила халат і перевершила Періс Хілтон з Лободою: «Ого, яка!».
Як повідомляла Politeka, Серцеїд Макс Барських вразив визнанням, чому досі самотній: "Мало хто готовий...".
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