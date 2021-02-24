Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий прийшов у гості до блогера і телеведучого Олексія Дурнєва

"Кварталівець" порадував участю в записі відео, в якому пробують їжу і спілкуються, пише Politeka.net. Дурнєв опублікував ролик у своєму Instagram і запропонував подивитися повне відео на каналі.

На вирізаних кадрах видно, що обом було дуже весело, вони сміялися і кричали. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Євген Кошовий взяв вилку і наколов шматочок їжі з пластикового контейнера.

"Я його не можу навіть проколоти", - вимовила зірка "Квартал 95", посміхаючись.

А в кінці блогер сказав: "Ось це буде, звичайно, реклама шоу, якщо Євген Кошовий помер після участі в "Їжі Дурнєва".

"Хлопці, нова Їжа Дурнєва вже на каналі. Сьогодні в гостях @evgenii.koshevoi і ми намагаємося їсти дуже небезпечну їжу з одного дуже відомого в Києві мережевого ресторану", - написав автор поста.

За годину кадри в соцмережі подивилися майже 30 тисяч осіб.

"Ну судячи з Євгена таки треба було дегустувати їжу ресторанів з розділу "правильне харчування"🤪", "Ой, стало страшно, що дядько Женя з'їсть Горобця Льошу😢", " наступний крок - Льоша на Розсміши коміка?", "Не впевнена що тобі потрібно рухатися в цьому напрямку, Льош", "рятівник від депресії. Ура! тільки збиралася втопитися в сльозах)))"," нарешті", " відмінний початок дня🥳 🤯", "Урааааааа", "мчуся додому, щоб швидше подивитися"," Ви розсмішили коміка😂", " Льохо, ти чого так схуд?",- написали користувачі мережі.

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