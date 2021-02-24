Молода дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика, Катерина Реп'яхова, похвалилася дорогою обновкою

Пара одружена з минулого року, а зараз чекає дитину, передає Politeka.net. Катерина часто ділиться з підписниками в Instagram подробицями особистого життя.

Цього разу дівчина показала дорогу обновку - машину з великим червоним бантиком. Як виявилося, сім'я вирішила придбати іномарку. Зірка описала свої емоції:

"Ще зі шкільних часів я мріяла про машину. Саме про таку. Про дівчачу, але не легкову.

Я зайшла в салон, побачила мою крихітку і розплакалася.❤️".

Дружина Павлика розповіла, що їй подобається, як пахне нова машина.

"Коли ти забираєш свою мрію, з салону, новеньку, що пахне чимось таким особливим, це просто непередавані відчуття. Бажаю їх випробувати всім...",- написала Катерина.

За словами зірки, вона маленькими кроками йшла до своєї мрії. У 2017 році сестра позичила Реп'яховій гроші на квартиру в Київській області. Дружина артиста викупила житло, віддаючи зароблені кошти на майстер-класах і семінарах. Пізніше зірка продала квартиру майже вдвічі дорожче.

"А тепер прийняла рішення, що машинка і комфорт нам з мамою і сином просто необхідні❤️ Ми з ними майбутні мандрівники - автомобілісти😅 😅, - написала Катерина.

Відзначимо, що в листопаді 2020-го року Реп'яхова скаржилася - на вихідний день вони з чоловіком втратили роботу. У пари не було грошей на те, щоб закрити оренду і внесок за кредит.

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