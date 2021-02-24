Відома українська співачка і актриса Надія Мейхер порадувала шанувальників результатами чарівної фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надія Мейхер, яка починала свою кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму мікроблозі. Так, нещодавно 38-річна зірка опублікувала в Instagram чарівне фото, на якому з'явилася в спокусливому образі.

Як видно, на новому чорно-білому знімку Надія відображена в залитій сонцем світлій кімнаті, вона стоїть в цікавій позі, завівши руки за голову. Перед камерою красуня з'явилася в цікавій чорній сукні з мереживом, яке підкреслило витончену фігуру і пишне декольте зірки. Її волосся і обличчя приховані за темною прозорою шаллю, якою вона обвила всю голову, красуня прикрила очі, як ніби задумалася про щось.

До слова, у своїх сторіс Мейхер показала ще один незвичайний чорно-білий кадр, на якому зображена на прогулянці. Як видно, перед камерою артистка позує на вулиці, вона укутала себе в грубе тепле пальто. Її волосся недбало укладені і закривають частину обличчя. Тут вона також не дивиться в камеру - її гострий погляд спрямований кудись убік, а однією рукою співачка стосується щоки.

Зазначимо, що раніше Надія Мейхер виклала у своєму мікроблозі незвичайне відео свого виступу – артистка заспівала французькою мовою, чим просто зачарувала публіку. У підписі до ролика співачка написала: "Майбутнє належить тим, хто вірить у свої мрії". А шанувальники кинулися обговорювати публікацію, захоплюючись співом надії.

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