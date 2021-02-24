Відома модель Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе на радість фанатів

На фото зірка позувала в маєчці, розвернувшись боком до фотографа. Дівчина зробила акцент на підвісній іграшці, яку тримала в руці. Вона складалася з метеликів і дуже захопила Куриленко. Ольга залишила волосся розпущеним, що зробило кадр ще трохи ніжнішим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хорошого середовища!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Видовищна"," спасибі, є сонечко"," красива жінка", " спасибі, Ольга. Я і тобі цього бажаю"," Радійте успіху кожен день", " люблю музику вітру. Щаслива середа, красуня"," любов всього мого життя", " Ви ж прекрасна Ольга! Приємного дня, дорога ...", "Вітаю Ольгу, за здорове і спокусливо майбутнє"," гарного сонячного дня","підсвічування змушує вас сяяти, і ви можете побачити гарний профіль вашого обличчя".

Ми писали, що відома модель і актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, підкорила образом в шубі.

Цього разу зірка розмістила знімок, на якому постала в шубі. Красуня просто притягувала погляд. Від шуби було видно лише хутряний воріт, який красиво виглядав у особи знаменитості.

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