Українська популярна співачка Настя Каменських показала, як виглядає її ідеальне і просто ранок

За час ведення Instagram після схуднення Каменських вже не раз розповідаючи про своє харчування, а також говорила про правила догляду за собою. Цього разу співачка вирішила показати в міні-відео кадри зі свого ранку і як все проходить в принципі.

Сонна зірка спочатку вмилася, привела себе в порядок, позбулася набряків, випила води і тільки потім поснідала. Також зірка не стала прикрашати себе або позувати на камеру з ідеально нафарбованим обличчям. Варто відзначити і сніданок співачки-овочі, яєчня і сосиски.

Харчується Настя дрібно-5 разів на день. І в один і той же час, що дозволяє виробити звичку і працювати організму більш ефективно.

"Протягом дня я дозволяю собі одну чашку чаю і одну чашку кави з рослинним (мигдальним або кокосовим) молоком. В інший час п'ю чисту воду, 2-3 л за день», - розповідала Настя раніше.

"Така мила без мейк; казка , а не ранок, коли є дітки ранок,... та це треш 😁; Класні нігті. Особливо колір!; Навіщо це відео?😂 ; Красуня!!!; розумниця моя дорога)) Ранок воно таке; ще туалет забула😂; Сосиски😮 😂; Анастасія красуня!; Настя ти без макіяжу красива дівчина❤️🔥"»

До цього Настя змінилася, заради чергового випуску шоу" Маска", де є однією з п'яти зіркових детективів, яким належить вгадувати, хто зі знаменитостей ховається під тим чи іншим химерним костюмом.

Дівчина постала в помітному шкіряному костюмі чорно-білого кольору, що складається з топа з довгим рукавом і міні-спідниці. Також вона була в чобітках-ботфортах, доповнивши ляльковий лук беретиком.

Нагадавши, Каменських без гриму і пафосу показала себе справжню, Дорофєєва не встояла: "Загадай бажання".

Як повідомляла Politeka, Потап показав опухлу Каменських з мішками під очима в звичайному житті: "Лежбище...".