Модель, ведуча "Світського життя", Катерина Осадча, показала "заборонені" кадри
Чоловік зірки, актор і ведучий Юрій Горбунов, зараз займається також продюсуванням, передає Politeka.net.
Зокрема артист виступив продюсером фільму "Скажене весілля-3", допрем'єрний показ якого відбувся днями.
Осадча виклала у своєму сторіс "заборонені" кадри. На відео відображені кадри з фільму, які не повинні були бачити глядачі до прем'єри.
Так, можна помітити, як співає Олег Винник, а під його пісню танцюють герої картини.
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"Повних залів, наскільки це можливо! З прем'єрою", - побажала Катерина.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс неможливо це зробити.
Відзначимо, перший фільм "Скажене весілля" вийшов в прокат у 2018 році. Фільм став одним з переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Загальний кошторис - 10,8 мільйонів гривень, з них частка Держкіно склала приблизно 10%.
Стрічка отримала неоднозначні відгуки українських кінокритиків. Зокрема, недоліком фільму називалася присутність в ньому російськомовних пісень Потапа, які викликали дисонанс у глядача на тлі україномовності фільму, в цілому.
У всіх трьох картинах продюсером виступив Юрій Горбунов.
Раніше ми писали, що Катя Осадча побувала на прем'єрі зазначеного фільму. Зірка мала чудовий вигляд у своїй коротенькій сукні з розкльошеною спідницею молочного відтінку. Традиційний атрибут у вигляді капелюшка і туфлі на шпильках доповнили розкішний лук.
Нагадаємо, що Юрій Горбунов став приборкувачем вогню, Осадча встигла все зняти: "сміливий ТАТО".
Також Politeka писала, що Горбунов з сином Осадчої помічений в несподіваному місці і в однакових одежах: "Печалька для хлопчика".