Відомий український фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала архівне фото

Цього разу Соня здалася зовсім без одягу, а волосся залишила розпущеним. Плакидюк прийняла таку позу, щоб було видно обличчя, а тіло практично не було присутнє. Але це не завадило стати кадру досить провокаційним, адже роздягнена зірка виглядає бездоганно. Як можна зрозуміти, це фото досить старе і було зроблено дуже давно, хоча фотограф сама не знає, скільки йому років. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Скільки мені років на цій фотці, як думаєте? (правильну відповідь точно знає Янка", - написала зірка.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"здається, я пам'ятаю це фото з жж"," у цей період ми познайомилися"," я тебе такою і дізналася, на вконтакте"," енергетика, посил відчувається крізь роки"," Прекрасна", " якась спокуслива молода француженка. Просто мур, не інакше".

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Так, один з фанатів зробив дівчині комплімент, задавши нескромне питання: "у вас шикарні груди, скажіть, будь ласка, який розмір?"

Плакидюк, звичайно, здивувалася, але все ж вирішила відповісти чесно: "не знаю, навіщо вам ця інформація, але 75DD якщо що".

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