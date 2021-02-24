Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко показала, як відпочиває на курорті

Зірка давно отримала величезну популярність серед глядачів, передає Politeka.net. Зараз за її сторінкою в Instagram стежать 188 тисяч осіб.

Марічка при будь-якій можливості ділиться фото подій з життя. Так, цього разу вона опублікувала кадри зі свого відпочинку.

Красуня постала в яскравій куртці й синіх штанях. Марічка здивувала талантом - вона каталася на лижах, надівши на голову шолом.(Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Планувати, відкладати, нарешті вперше за півтора року відправитися в сімейну подорож... і опинитися в "червоній" зоні? Так, це про нас🥲", - поділилася Падалко.

Зірка розповіла, що весь рік через пандемію не вдалося відправитися в подорож, але вирішили все змінити в лютому 2021-го.

"Тому ми поїхали відсвяткувати наш з Єгором день народження на лижах і показати дітям Карпати", - розповіла ведуча.

Зірка повідомила, що їй подобається сімейний відпочинок, а правил карантину вони не порушують.

"У п'ятницю буде квест, як сісти на наш поїзд на Київ, який не зупиниться в Івано-Франківську) думаємо, ловити його у Львові. Це має бути дуже романтичний день народження", - поділилася Марічка.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ми теж завтра будемо там❤️ тому також везунчики😂 😂 😂", " супер 👏 👏 👏добре вам відпочити❤️", " гарного відпочинку!", "Маруся, Агін ти ще й на лижах вмієш. Я теж колись спробую", "все одно молодці 😊, не треба постійно все відкладати на потім, потім може і не наступити", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, зірка "1 + 1" Марічка Падалко не на жарт приголомшила Своєю любовною історією: "разом махати лопатами...".

Як повідомляла Politeka Марічка Падалко вразила образом фатальної красуні в шкірі і" пір'їнках":"Прямо Марлен Дітріх".

Також Politeka писала, що Марічка Падалко показала чоловіка і трьох дітей, що підросли, схожість неймовірна: "як таке може бути?».