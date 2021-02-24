Співачка Ані Лорак показала стрункі ніжки

Відома артистка ретельно стежить за своєю зовнішністю і слідує тенденціям моди, передає Politeka.net. Кожен пост зірки в Instagram не обходить стороною жоден шанувальник.

Цього разу красуня продемонструвала форми, можна сказати, в незвичному вбранні. Лорак постала в одному довгому піджаку. Артистка блиснула стрункими ніжками. Красуня склала руки на талії, підкресливши її стрункість.

Макіяж був зроблений в коричневих тонах, особливо виділялися лише чорні вії. Ані відкрила губи і подивилася в камеру.

"Приготуйтеся... Вже зовсім скоро", - написала співачка.

За годину пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Каролінааа, нууу😅 що ж мучите нас??", "МИ ЧЕКАЄМО ДУЖЕ СИЛЬНО, ВЖЕ 24 ЛЮТОГО, МИ НА НЕРВАХ✌🏼💘😂", "дуже чекаємо, божевільна красуня🔥😍", "буде повний скандал 😍💥", "Ох вже це скоро", "Яка красуня😍❤️", "Так чекаємо,дуже цікаво,що ви приготували, ви нереальна 😍💔", "А колечко є на пальці", "З нетерпінням чекаю😍😍😍 Фотографія бомба🤩", "Майже блондинка", "Кароліна, здається, нам зірве дах❤️", "Цієї ночі не спимо🔥❤️", "Ауфффф 😍😍не впізнати взагалі, ось це перевтілення 🔥❤️", "Спокусниця", "Ну як таку жінку не любити, якщо Ані така красива і бажана", "Око сіпається від цього скоро", "Ооо! Чудова!!!🔥 🔥 🔥 💖 ", "Обличчя непроникної бізнес-леді. Не актриси", - написали користувачі мережі.

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