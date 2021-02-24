Королева Великобританії Єлизавета ІІ направила принцу Гаррі і Меган Маркл секретне послання

Як повідомляє Politeka.net, посилаючись на інформацію видання Daily Star, наближені до британської королівської сім'ї джерела повідомляють, що Королева Єлизавета ІІ направила своєму онукові і його дружині секретний лист. У цьому посланні монархиня нібито прокоментувала рішення Гаррі і Меган повністю відмовитися від своїх обов'язків старших членів королівської сім'ї і практично відректися від усього, що пов'язано з монархією.

При цьому джерела стверджують, що Королева відправила цей лист приблизно два тижні тому, ще до того, як офіційно відібрала у них статус покровителів декількох благодійних організацій та установ. У ньому нібито йдеться про їх рішення покинути Великобританію, перестати виконувати обов'язки старших членів королівської сім'ї і здобути фінансову незалежність. Тим часом в Букінгемському палаці не оприлюднюють вміст листа Єлизавети, посилаючись на те, що в ньому викладені думки Її Величності.

Варто відзначити, що раніше в Букінгемському палаці заявили, що онук королеви і його американська дружина більше не зможуть повернути собі статус і сімейні зобов'язання, від яких останнім часом так сильно хотіли позбутися. При всьому цьому, Гаррі і Меган зберігають за собою титули герцога і герцогині Сассекських, які Єлизавета офіційно подарувала їм на весілля. Правда, користуватися цими титулами в своїх цілях вони не зможуть.

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