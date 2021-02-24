Продюсер і репер Олексій Потапенко показав українцям миле фото з підрослим сином Андрієм

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко після розлучення з Іриною Горовою, взяв у дружини колегу по сцені Настю Каменських. У минулому шлюбі у Потапа залишився син Андрій, який вже по зростанню наздоганяє батька. Хлопчику всього 12 років, але він вже завидний наречений, як відзначають користувачі. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram Олексій показав миле фото з сином, на якому вони відображені, мабуть, на якомусь світському заході.

На знімку Потап з'явився в сірих джинсах і чорному светрі, поверх якого накинув темну шкіряну куртку. Він мило посміхається в об'єктив, поклавши руку на плече сина. Андрій позує в темній брендовій футболці з темною кофтою поверх, він теж злегка посміхається. У підписі до фотографії Олексій написав: "Син #son # птп @potapchiq".

Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги, користувачі тут же кинулися обговорювати знімок, відзначаючи, як батько і син схожі між собою. Однією з перших фотографію Потапа прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк, вона написала: "Які файні хлопці". На це репер відповів милим емідзі-смайлом. "Класні", "Пацани, ви класні", "Красунчик", "Дорослий вже синочок. Гарне фото", "Копія мами", "Очі татові!", "Такий великий вже, наречений", "Не схожий", "Красиве фото", - пишуть в коментарях до фото Потапа.

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