Популярна співачка Світлана Лобода здивувала публіку новим фото серед снігового пейзажу

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Світлана Лобода, яка будує успішну кар'єру в Росії і вже довгий час не виступає в Україні, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно артистка виклала в мережу незвичайне фото, на якому позує серед засніженої вулиці, а в підписі до нього запитує, Де це вона.

Як видно, на прогулянку Світлана вийшла при повному параді – на ній чорні вузькі лосини, які візуально подовжують і без того довгі ноги, і розкішна темна шубка. Свій образ зірка доповнила стильними черевиками на підборах, а на її руці висить брендова сумочка. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі акуратний макіяж і легка посмішка, вона загадково дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Лобода написала: "Люблю це місто. Хто скаже Де я?". Така публікація не залишилася без уваги шанувальників, співачку засипають компліментами і відповідями в коментарях до фото. Багато хто запитує Світлану, де це вона заблукала в таку погоду. "Київ", "Не важливо де ви, але хочу бути там же", "Київ? Ірпінь?", "Можливо це Київ. з Вашими постами можна прокачати свої екстрасенсорні здібності", "Пітер?", "Люблю ваші треки. Хто скаже, коли новий?", "Сподіваюся, що Челябінськ, але ні ж", "Київ, напевно, адже ви з України", "Ви, як завжди, неповторна", "Де це ви заблукали?",- пишуть у коментарях до фото Лободи.

Нагадавши, Лобода з "підгулявшим" декольте викликала переполох на "Голос. Діти": "Світлана, з вами все добре?".

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