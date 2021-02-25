Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", видала нову порцію одкровень

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала серію свіжих "сторіз" в Instagram, в яких продовжила розповідати про свої етапи на шляху до самореалізації.

Так, Ксенія, яка хильнула свого часу горя через абьюзівні відносини з колишнім чоловіком, батьком її 8-річного сина Платона, ділиться особистими переживаннями з публікою і кроками, які їй допомогли піти від тирана та знайти своє щастя.

Перший етап Мішина назвала "усвідомлення". Він стосується розуміння того, що людина, яка виявляє агресію, ніколи не зміниться, і потрібно брати ситуацію в свої руки. Другим етапом, який пережила актриса, була "нудота" - це, за її словами, найогидніший етап, до якого вона йшла кілька років.

Цього разу Ксенія розповіла про третю ступінь:

"І ось після етапу "нудоти", коли ти розумієш, що більше немає сил, більше ти нічого не можеш і розумієш, що з тебе досить... Настає короткий етап "рішення". Коли ти приймаєш важливе рішення - все змінити. Так більше не буде. Я сама далі буду будувати своє життя. Я буду жити за своїми правилами", - поділилася зірка.

За словами Мішиної, коли ти приймаєш "рішення", життя стає легше.

"Будь-яке рішення по відношенню до себе - це перемога", - підсумувала дівчина.

Нагадаємо, раніше Ксенія розповідала, як їй на сьомому місяці вагітності довелося бігти від чоловіка з Києва до рідного Севастополя. Тоді Ксенія вчилася на третьому курсі театрального вузу.

"Мені було соромно спочатку за це. А потім я зрозуміла - боже, в нашій країні дуже багато таких жінок. І не з однією дитиною, а з трьома. Все пішло просто шкереберть, і для мене це було вкрай дивно. Людина просто змінилася і стала огидно себе вести. І я зрозуміла, що я терпіти це не буду", - ділилася актриса.

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