Популярна співачка Тіна Кароль здивувала зізнанням про свій роман
Як повідомляє Politeka.net, зірка виклала відео в «Сторіс» на своїй сторінці в Instagram.
Кароль записала ролик у ніжному образі. На ній була проста біла сорочка. Волосся співачки було укладено легкими хвилями. А її природну красу підкреслював легкий макіяж, очі вона підвела чорними стрілками та нанесла помаду пастельного відтінку.
«Чи закохана я? Звісно, так. Мій роман з вами триває вже 15 років. Запрошую вас на ювілейні концерти. Я розповім вам свою історію», - сказала співачка і загадково посміхнулася.
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Зазначимо, після презентації свого кліпу "Скандал" Тіна намагається не зменшувати оберти і інтригувати мережу новими відео, в яких показує перетворення і оригінальні зміни образу в цілому. Нещодавно артистка також представила атмосферний ролик, відзнятий спеціально до її кліпу.
Найбільш примітним в кадрі є те, як до співачки ніжно торкається чоловіча рука. Шанувальників зацікавила присутність чоловіка в кадрі, який стосується їх улюбленої виконавиці і не показує своє обличчя. Вгадуючи, чия це могла бути рука, багато хто згадав про дані Балана, з яким артистці приписують роман.
Нагадаємо, Тіна Кароль заінтригувала публічними ласками з загадковим чоловіком:"Скажіть, що це рука Дана".
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