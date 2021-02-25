Обранцеві "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександру Эллерту дісталося за нічну витівку
Як передає Politeka.net, 34-річний комік опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показав забавну "сварку" з коханою.
Так, зголоднілий Еллерт зробив нічний "набіг" на холодильник, вирішивши підкріпитися бутербродами з баклажанною або червоною ікрою (або все разом).
"По-перше, всім нічним пожирачам чого завгодно, здрастуйте, а по-друге...",- Еллерт не встиг домовити, як втрутилася Мішина, яка помітила його на кухні.
"Тобі не жирно?" , - суворим голосом запитала та.
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"Ой, на свою...", - ображений Олександр підсунув їй банку з червоною ікрою.
"Я не про цю", - продовжила Ксенія, натякаючи, що хоче баклажанну.
Парочка мало не передралася через перекус.
"Цю не віддам...", - Еллерт щосили намагався утримувати банку.
"Ні, ця моя", - таки вихопила ікру Мішина.
На жаль, публіка не змогла прокоментувати ці кумедні кадри. Правда на питання Еллерта, яку б ікру вибрали, більшість проголосували за червону.
Раніше ми розповідали, Олександр насмішив публіку, показавши, як виглядав до зустрічі з "Холостячкою". Молодий чоловік зняв свій старий бейджик з "Квартал 95", на якому був з дуже короткою стрижкою і в светрі.
"Якщо у вас зараз поганий настрій, то через-раз-два-три - я його підніму", - вимовив він на кадрах.
Нагадаємо, Еллерт, переїхавши з Донецької області до Харкова, в 2014 році взяв участь у шоу "Розсміши коміка", де здобув перемогу. Талант молодого чоловіка помітив Володимир Зеленський і трохи пізніше запросив до "Кварталу 95" в якості сценариста.
Нагадаємо, обранець "Холостячки" Еллерт приголомшив звісткою про весілля і показав перші кадри:" сьогодні у нас з Ксюю...".
Як повідомляла Politeka, переможець "Холостячки" Еллерт показав, як відгодовує зголоднілу Мішину: "Один для Ксю, і інший ...".