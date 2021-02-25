Молода дружина 55-річного Віктора Павлика Катерина Репяхова викликала переполох у Мережі
Як передає Politeka.net, публіка з жаром обговорює дорогу покупку 26-річної Катерини - новенький кросовер Toyota C-HR, вартість якого становить майже 800 тисяч гривень.
"Я зайшла в салон, побачила мою крихітку та розплакалася. Коли ти забираєш свою мрію, новеньку, яка пахне чимось особливим, це просто неймовірні відчуття. Бажаю пережити їх кожному", - не стримала емоцій Репяхова, виклавши кадри в себе в Instagram.
За словами дівчини, вона продала свою квартиру, куплену в 2017 році в Київській області, а тепер вирішила придбати авто. При цьому раніше дівчина скаржилася на фінансову кризу в сім'ї, мовляв, через карантин у чоловіка зірвалися концерти, і грошей катастрофічно не вистачає.
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"Продала цю квартиру майже вдвічі дорожче) а тепер прийняла рішення, що машинка і комфорт нам з мамою і сином просто необхідні❤️", - поділилася вагітна Репяхова.
Дружина Павлика кинулася обіймати чорну машину з величезним червоним бантом. А сівши за кермо, насамперед, врубила пісні російського виконавця Стаса Михайлова. Та ще й похвалилася цим.
Користувачі завили від обурення. Деякі відверто посміялися над дружиною Павлика.
"Клаасс! Ось насмішили. По-перше, хоч відчутно навіщо за дядька заміж вийшла. А по-друге - з дитинства любила Павлика, а слухати буду Стасика.😂"
"Павлик назбирав аля на лікування сина😢, а купив авто."
"Ну хоч недаремно заміж вийшла за папіка😂. Вона свого не упустить, ще добре Павлика подоїть"
"Нещодавно просила на хліб так як криза... а тепер авто заробила... Павлик напевно наспівав😂"
"Ох як обіс*еться вона скоро😂... Чекайте нову дружину і нову дитину від Павлика😉 а ця пішки з пузом за ним побігає ще 😂 😂 "
Нагадаємо, Павлик на корпоративі відпалив хіт російського співака: "мрії збуваються...".
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика показала, що у неї підріс не тільки живіт: «це все результат моїх...».