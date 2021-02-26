Українська актриса Анна Саліванчук позувала у вузькій чорній сукні, і заговорила про достаток світу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса театру і кіно Анна Саліванчук, яка також є дружиною продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божка, показала у своєму Instagram чарівне фото. На новому знімку красуня позує в дивовижному образі, а в підписі до нього підняла філософську тему про достаток світу і матеріальності думок.

На новому фото Анна відображена в світлій кімнаті, на білому тлі. Перед камерою красуня з'явилася в облягаючому чорному платті з цікавим висячим декором, яке красиво підкреслило витончену фігурку. І це при тому, що кілька місяців тому актриса народила другу дитину, а під час вагітності набрала 15 кілограмів ваги. Волосся красуні зібрані в акуратний пучок, але одна пасмо кокетливо спадає на щоку, а її на обличчі яскравий макіяж. Анна стоїть у цікавій позі, приклавши долоні до боків, і не дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Саліванчук поділилася своїми роздумами про матеріалізацію думок. "Світ багатий. Він не злий і не добрий. Він - дзеркальний до кожного з нас. Наші думки - матеріальні, абсолютно кожна. Абсолютно будь-яке взагалі бажання - реальне!",- написала актриса в підписі до кадру. Шанувальники в захваті від нового фото зірки, її засипають компліментами і захопленими коментарями, до того ж багато хто погодився з Анною з приводу її думок.

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