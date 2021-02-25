Солістка з "НеАнгелів" Слава Камінська розбурхала пікантним знімком та інтригуючим питанням
Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.
Томна Камінська зі смокі-макіяжем позувала в червоній напівпрозорій білизні з широкими чорними гумками, накинувши на плечі легкий білий жакет.
Рудоволоса красуня зігнулася, полонивши ніжними лініями розкішного тіла.
"Дівчатка, а ви берете трубку, коли колишні дзвонять вам серед ночі?", - несподівано запитала Слава в підписі.
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Користувачі кинулися коментувати побачене та відповідати на питання артистки:
"Звичайно ж ні! І взагалі, якщо колишні згадують про тебе - значить пошукав і краще не знайшов. А навіщо він потрібен? Пошуканий?"
"Колишнім серед ночі дзвонять тому, що вони єдині, кого не шкода розбудити 😂"
"Вночі відключаю телефон😜нічого ночами шлятися по телефонах!!!😂"
"Якщо дзвонить ваш чоловік)) звичайно беріть. У вас такі прекрасні дітки. І ви прекрасна людина, якщо ви з чоловіком будете разом, це буде просто прекрасно. Ви гідні щастя))) простого жіночого щастя"
"Так, іноді колишні стають знову справжніми і майбутніми, на моє величезне щастя"
"Славка!? А по суті, та вже життя таке))) дзвенять і трендять)))) нехай) ми всі люди"
Нагадаємо, Слава два рази була заміжня. Вперше солістка "НеАнгелів" зв'язала себе узами шлюбу в червні 2012 року. Тоді її обранцем став київський бізнесмен на ім'я Євген.
Вдруге Камінська вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського - в 2014 році. За п'ять років спільного життя у пари народилося двоє дітей. У 2019 році Едгар подав на розлучення.
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