Солістка з "НеАнгелів" Слава Камінська розбурхала пікантним знімком та інтригуючим питанням

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.

Томна Камінська зі смокі-макіяжем позувала в червоній напівпрозорій білизні з широкими чорними гумками, накинувши на плечі легкий білий жакет.

Рудоволоса красуня зігнулася, полонивши ніжними лініями розкішного тіла.

"Дівчатка, а ви берете трубку, коли колишні дзвонять вам серед ночі?", - несподівано запитала Слава в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене та відповідати на питання артистки:

"Звичайно ж ні! І взагалі, якщо колишні згадують про тебе - значить пошукав і краще не знайшов. А навіщо він потрібен? Пошуканий?"

"Колишнім серед ночі дзвонять тому, що вони єдині, кого не шкода розбудити 😂"

"Вночі відключаю телефон😜нічого ночами шлятися по телефонах!!!😂"

"Якщо дзвонить ваш чоловік)) звичайно беріть. У вас такі прекрасні дітки. І ви прекрасна людина, якщо ви з чоловіком будете разом, це буде просто прекрасно. Ви гідні щастя))) простого жіночого щастя"

"Так, іноді колишні стають знову справжніми і майбутніми, на моє величезне щастя"

"Славка!? А по суті, та вже життя таке))) дзвенять і трендять)))) нехай) ми всі люди"

Нагадаємо, Слава два рази була заміжня. Вперше солістка "НеАнгелів" зв'язала себе узами шлюбу в червні 2012 року. Тоді її обранцем став київський бізнесмен на ім'я Євген.

Вдруге Камінська вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського - в 2014 році. За п'ять років спільного життя у пари народилося двоє дітей. У 2019 році Едгар подав на розлучення.

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