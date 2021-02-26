Відома модель Кайлі Дженнер порадувала новим стилем під час вуличної зйомки

Кайлі рідко говорить про себе і розповідає про те, якими секретами краси користується. Також дівчина не любить говорити про харчування і схуднення. Проте, шанувальники продовжують масово цікавитися, як Дженнер вдається виглядати дуже привабливо навіть в простих образах.

Нещодавно модель і підприємниця влаштувала невелику зйомку на вулиці біля будинку. Причому зробила акцент Дженнер на нові джинси з високою талією і кольоровий яскравий топ з глибоким декольте. Оригінальний дизайн одягу, вигідно виділяє лінію талії і бюста, відразу ж звернув на себе увагу фанатів.

"Такі милі джинси", - написала Кайлі, милуючись на камеру.

Фанати відразу відповіли:

"цей наряд і деталі🍬; Королева; мила дівчинка; дівчинка з цукерками; мене переповнює жар; блін, чому вона така розкішна; Fireeee🔥; Рой, Кайлі не? 😂 ; Я знала, що цей топ тобі сподобається; 😍 краса; Так жарко, Кай любить цей погляд; це мої джинси?».

До цього молода модель і підприємниця вирішила влаштувати зйомку на вулиці. Дженнер приміряла костюм кольору металік з акуратними аксесуарами і завершила «лук» дня просто зачіскою і яскравим макіяжем з акцентом на пухкі губи.

Напівпрозора тканина костюма на бюсті дівчини, яка не стала надягати ліфчик, не змогла повністю прикрити її форми, що додало якоїсь зухвалості образу Кайлі. Сама вона також акцентувала увагу на плоскому животі і талії.

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