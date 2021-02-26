Скандально відома українська телеведуча Ольга Фреймут у день народження показала свою кухню і поділилася новинами

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Ольга Фреймут отримала скандальну славу після виходу на екрани програми "Ревізор", в якій вона час від часу розносила кафе і ресторани за бруд на кухні і порушення стандартів чистоти і санітарії. І хоча Оля вже давно не веде Це шоу, репутація Ревізора закріпилася за нею. А нещодавно у своєму мікроблозі Instagram вона нарешті показала українцям кухню у своєму будинку.

Виявилося, що Ольга 25 лютого відзначає свій 39-й день народження. З цього приводу вона презентувала українцям перевидання своєї книги "Де їсть і з ким спить Фреймут". Зірка виклала в мережу фото і відео з книгою, на яких зображена на своїй кухні. Як видно, кухня в Олі досить простора зі столом посередині, все витримано в стильних бежевих відтінках і виглядає дуже охайно. Однак, на деяких кадрах можна помітити кошик з картоплею під столом, також на кухні стоять квіти, а за спиною телеведучої видно оберемок повітряних кульок.

Сама ж Фреймут з'явилася перед камерою в хитромудрому небесно-блакитному платті з комірцем і широкими рукавами, яке повністю приховує її тіло. Волосся Олі розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка. У підписі до фотографії телеведуча написала: "Спасибі всім за привітання. У мене хороші новини. Моє видавництво @snowdrop_publishing перевидало книгу "Де їсть і з ким спить Фреймут". Нове видання ідеальне - тканинна обкладинка, кольорові ілюстрації, Мій улюблений текст". Шанувальники в захваті від нового фото і відео-сторіс Ольги, її засипають компліментами і привітаннями з днем народження.

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