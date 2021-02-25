Про погоню Алли Пугачової за молодістю можна писати книги

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 71-річної артистки в Instagram опублікували рідкісне фото, на якому Примадонна постала поруч з Філіпом Кіркоровим та Ігорем Крутим.

Алла Борисівна, як завжди з пишною зачіскою, позувала в чорній сукні вище колін, з вишитим птахом на грудях і широким поясом. Однак, навіть кокетливий наряд не врятував артистку від провалу. В очі відразу ж впадає її постарілий вигляд: глибокі зморшки, мішки під очима - таку "в'ялість" вже не заховати під тонною косметики.

Коментуючі відзначили, що між тим, як Пугачова виглядає зараз і цим знімком - величезна прірва. Мовляв, тоді була бабусею, а тепер розцвіла. Користувачі висунули припущення, що в гонитві за красою і молодістю співачка могла вдатися до радикальних методів і лягти під ніж.

"У всякому разі така вона була насправді, красунею не назвеш і такі мішки під очима. Зараз картинка просто"

"Да... Пугачова ніколи не була красунею. І це фото зроблено багато років тому. Добре, що є гроші на якісну пластику. Тепер вона виглядає просто супер! Але не кожному це дано..."

"Це видно старе фото, зараз вона виглядає набагато молодшою, ніж тут"

Раніше подруга Пугачової Міла Андрєєва в інтерв'ю виданню Vokrug.tv розповідала, що під час першого досвіду Алли Борисівни з пластикою - вона мало не втратила життя. Було це років 30 тому, і операцію зірці робили в Швейцарії.

Під час процедури Пугачовій занесли інфекцію. У неї потім постійно піднімалася температура, вона дуже схудла і прямо "тихо загиналася", за словами Андрєєвої. Врятували ж Пугачову медики з московської клініки.

Нагадаємо, що усміхнена Пугачова перестаралася з пластикою, від зморшок не залишилося і сліду:"починається весна".

Також Politeka писала, що Алла Пугачова несподівано показала своє справжнє обличчя без ретуші і фільтрів:"хоч на себе трохи схожа".