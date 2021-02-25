Співачка Настя Каменських розбурхала публіку радісною звісткою

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала ряд нових фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в несподіваній компанії.

Настя постала в спокусливому вбранні. На ній був топ з незвичайними вирізами, що частково оголили її животик, та екстремальна міні-спідниця. Ботфорти з ланцюгами та "космічна" зачіска доповнили цей розкішний лук.

Поруч зі співачкою позувала відома українська блогерша, інстадтива Таня Парфільєва, яка не відставала від Каменських таким же зухвалим образом.

Настя Каменських

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У підписі Настя пояснила, що відбувається, а також розкрила інтригу:

"Знаєте, що означає це фото? Те, що я запросила красуню Таню знятися в моєму новому кліпі! І я рада, що вона прийняла моє запрошення 🥰 Спочатку ми хотіли зберегти інтригу до кінця, але як тут утриматися? Так хотілося поділитися з вами💋 але, друзі, не думайте, що на цьому сюрпризи закінчуються - тому що я підготувала для вас ще багато цікавого!", - не стримала емоцій артистка.

До цього, нагадаємо, Каменських розповідала, як 24 години нон-стоп брала участь у зйомках свого нового кліпу.

Першою в коментарях відгукнулася Парфільєва. Дівчина подякувала співачці за шанс: "Настя, спасибі велике за запрошення! ❤️ Ти дуже талановита, красива і добра! Енергетика на зйомці була просто 🪐!"

Інші користувачі також приєдналися до обговорення:

"Ох що буде🔥"

"Ваууу❤ ️ приголомшливо"

"Ох, які яскраві і шикарні красуні 🔥"

"Ого!!! Ось це так!!! Дуже хочеться кліп подивитися😍"

"О як несподівано 😍"

"Занадто відретушоване фото, ви ж і так красуні, навіщо вже так"

"Довгонога Настя)🔥❤️"

Нагадаємо, Каменських без гриму і пафосу показала себе справжню, Дорофєєва не встояла: "Загадай бажання".

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