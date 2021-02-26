Український співак Олег Винник здивував поведінкою з дівчиною на шоу "Голос країни"

З кінця січня на одному з українських телеканалів стартував новий сезон шоу "Голос країни", пише Politeka.net. Тренерами проекту стали співаки Діма Монатік, Олег Винник, Надя Дорофєєва і Тіна Кароль.

Зараз йде етап сліпих прослуховувань, а майбутні учасники вибирають, в чию команду хочуть.

На новому відео, оприлюдненому в офіційній групі шоу, показали виступаючих, а також можна помітити, як Винник дозволив собі зайвого. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) На крісло до артиста підсіла розкішна блондинка: "Боже, Микито, пробач!",- вимовила вона, а зоряний тренер запитав: "Це що, чоловік?".

"Цієї неділі на тебе чекають найсильніші голоси сезону та емоційні виступи учасників 😍

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На сцену "Голосу країни" вийде багато талановитих вокалістів, які боротимуться за останні місця в командах зіркових наставників!

Як думаєш, хто з тренерів збере команду першим?",- написали автори поста.

За кілька хвилин відео зібрало понад 1000 переглядів і багато коментарів. Люди, в основному, помітили, що Тіну Кароль переклали українською мовою чужим голосом.

"Сподіваюся у випуску сліпих прослуховувань 6 буде нормальний голос у Тіни, а не озвучка", "та вже😬... А Тіна в курсі?😂", "Поверніть Тіні її голос, що за дичина", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Олег Винник і Дорофєєва зчепилися на "Голосі країни", Кароль теж у справі: "я буду боротися!".

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