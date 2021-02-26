Переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова чесно розповіла про те, як змінюється її фігура

Відправившись на відпочинок, Даша вирішила також поспілкуватися зі своїми шанувальниками і відповісти на найцікавіші питання, а також популярні теми з приводу її вагітності. Зараз дівчина насолоджується зі своїм чоловіком спекотною відпусткою, тому свої відповіді вона супроводила кадрами з нього.

На питання, що ж змінилося за час вагітності її тіло, Квіткова відповіла гранично чесно: «якщо придивитися, то зараз можна знайти на моєму тілі целюліт, який покриває мою попку і ноги. Я попрощалася з талією в 59 см і пресом. Тепер ростуть руки, груди і «вушка» на ніжках".

Проте, Даша зазначає, що вчиться заново приймати своє тіло, адже розуміє, чому з нею відбуваються такі зміни.

"У мені росте маленька людина, тому я абсолютно ні про що не шкодую. Все відновиться після пологів". У наступних сторіс Даша зазначила, що у неї також сильно опухає тіло і тепер ноги "як колоди".