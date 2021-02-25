Відома співачка Ксенія Попова, зірка "Х-фактора" і нової "ВІА Гри", яку продюсує Костянтин Меладзе, показала ранковий образ

На фото Ксенія здалася в прозорому корсеті білого кольору. Зірка залишила волосся розпущеним, а в руці тримала прекрасну троянду. Красуня не завдавала макіяж, демонструючи свої природні дані. Попова на декількох кадрах показала всю свою ніжність, захопивши фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гарний ранок", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Де тут" ВІА Гра"," Шме, шме, шме"," Ксюшка"," красива ти"," справжня віагрянка"," Гарний Ранок з красивою дівчиною", " Ксюша Ксюша Ксюша, спідничка з плюшу...", "я спочатку подумав Це Лілі Рейнхарт, Ксюша, ти красуня", " зовсім інша справа, коли без причепів! Все-таки потрібно сольну кар'єру будувати", "я бачу ваше серце , на першому фото, грудей".

Ми писали, що юні красуні з нового складу групи "ВІА Гра" вразили шанувальників образами у всьому білому.

На фото юні красуні одягнені у все біле. При цьому, у кожної з них Свій образ. Так, Тарасова приміряла короткий топік і довгу спідницю з кокетливими зав'язками. Синецька позує в напівпрозорій сукні.

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