Модель і переможниця " Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик розповіла про схуднення і правильне харчування

Цього разу в розділі Сторі в Instagram популярна модель вирішила відкрити "таємниці" і розповісти запорука успішного схуднення. Також свої відповіді на питання дівчина супроводила яскравими кадрами з життя. Як видно, і вдома, і на відпочинку Тетяна виглядає чудово і доглянуто.

Брик підкреслила, що вага не йде локально, він йде по всьому тілу і логічно, що груди і сідниці втратять в обсягах. За словами моделі, масажна щітка також допомагає позбутися целюліту і обвисання шкіри, однак це лише малий відсоток і найбільше залежить від нашого харчування і догляду за собою в цілому. Скраби, обгортання і багато іншого складуть лише двадцять відсотків від загального результату.

Тетяна також зазначила, що коли люди обзивають вас «дошкою» - в цьому немає нічого образливого, це навіть комплімент. Модель запевняє: у таких людей можуть бути свої комплекси з цього приводу

"Подивіться, скільки плюсів бути" дошкою»: немає зайвих проблем з ліфчиком, з розтяжками, провисанням, вагою, спиною, поставою і колінами...", - підкреслила Брик.

"Зараз я практично в тому тілі, якому хочу бути. У своєму житті я проходила через багато: і голодування, і жорсткі дієти і навіть голки в вуха вставляла... але що дійсно допомагає особисто мені-правильний контроль. Раніше я зважувала їжу і підраховувала ккал. Дотримувалася норми, зараз же я дуже просто на око можу поміряти скільки приблизно ккал", - розповідає Тетяна.

Тепер у неї останній прийом пиши о 4-5 годині вечора, а перший - о 5:45-6:00 ранку. Дівчина практично не вживає молочну продукцію і їсть мало м'яса. Більше вона їсть рибу і морепродукти.

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